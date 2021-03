SENNEVILLE, Normand



De Repentigny, le 24 février 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Normand Senneville, époux de feu madame Claudette Vallée.Il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Jean Deslauriers), Bernard (Nicole Leblanc), Manon (Richard Dalpé), ses petits-enfants: Maxime Deslauriers (Amélie Gauvreau), Louis-Pier Deslauriers (Andréanne Poirier), Prescilla Senneville (Dany Bellerose), ses arrière-petits-enfants: Florence et Béatrice, Annabelle, Frédérique, Antoine et Victor, ses frères Olier Senneville et Guy Senneville, sa soeur Bertrande Senneville, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et nombreux amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.Remerciements spéciaux à l'équipe des soins palliatifs du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur.