TURCOTTE, Lise



À Ste-Agathe-des-Monts, le 16 février dernier est décédée Lise Turcotte, épouse de feu Clifford Woolrich.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gail (Henry), Caroline (Mary Anne), Gilles (Debbie) et Chantal (Keith); ses petits-enfants: Aimée (John), Élise, Kyle, Brandon, Nicole; ses arrière-petits-enfants: Bennett, Aubree et Connor; ses soeurs Gisèle et Gabrielle, ses frères feu Réjean et feu Richard, neveux et nièces, autres parents et amis.Une célébration de la vie aura lieu à une date ultérieure.