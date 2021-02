CASTONGUAY, Jacques



À Boucherville, le 22 février 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Jacques Castonguay, époux de feu Mme Francine Poirier Castonguay.Il laisse dans le deuil ses enfants, François (Martine Sarrazin), Caroline (Frédéric Valois), Martin (Brigitte Quézel) et Annie (Samuel Bérubé), ses petits-enfants Clara (Gabriel Cloutier), Emma, Félix et Édouard, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles seront célébrées le mercredi 3 mars 2021 à 15 h, en l'église Sainte-Famille.Dû aux mesures sanitaires en place, la famille ne pourra malheureusement recevoir vos condoléances en personne.Vous pourrez assister à la liturgie de la Parole seulement en mode virtuel, sur YouTube live à l'adresse suivante https://youtu.be/UFdUSQlpKHANous sommes reconnaissants de votre soutien et toutes autres manifestations de sympathie à notre égard.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Sainte-Famille de Boucherville.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Tél.: (450) 655-6036Téléc.: (450) 655-0941