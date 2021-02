LAFLAMME, Michel



Je suis né le 22 septembre 1948 à Montréal et je suis parti le 21 février 2021 de Sutton pour une destination dont j'ai souvent entendu parler. Désolé, vous ne recevrez pas de cartes postales car je n'aurai pas accès à internet.Au revoir à ma précieuse conjointe Francine Bohémier et à mes filles Josée (Gideon) et Nathalie (Dary). Je salue aussi mes petits-enfants Tanya, Emy, Gabriel et Nathan.Chaleureuses pensées à belle-maman Sooyin. Je souhaite une bonne route à mon frère Marc et ma soeur Monic; à mes belles-soeurs ricaneuses Marielle et Nicole et mes beaux-frères-amis: Michel, Gérard, Claude et Jean.Je salue mes nièces Marie-Sophie, Camille, Julie, Estelle et Karine; mes neveux Guillaume et Mathieu. Je fais un beau clin d'oeil à ma filleule Aude et mon filleul Roch.Passionné par la pédagogie, j'ai oeuvré comme enseignant pendant plus de 45 ans. Principalement au Cégep du Vieux-Montréal et comme chargé de cours au HEC. J'ai participé à plusieurs associations communautaires, entre autres à l'APOP.Je quitte et remercie mes ami(e)s sincères et loyaux.À vous tous, je vous souhaite de profiter de chaque instant de la vie.Michel LaflammeLes arrangements ont été confiés au salon funéraireCOWANSVILLE, QC J2K 0L3T: 450-263-1212 www.desourdy.ca