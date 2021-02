LEHOUX, Armand



À Montréal, le 19 février 2021, à l'âge de 85 ans est décédé Monsieur Armand Lehoux, chirurgien à la retraite, fils de feu Joseph Lehoux et de feu Clarina Groleau, prédécédé par ses frères Gilles (feu Marguerite Parisé) et Roch (Doris Paasila), époux bien-aimé de Claire Beaudoin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Claude-Hélène (Mario), Martine (Éric Mainville), Véronique (Claude Gauvin) et Nadia (Nicolas Allemann), ses petits-enfants Emmanuelle, Thierry (Éliane Bédard), Olivier, Laurence, Sara, Fabrice, Simon et les enfants d'Éric Mainville, Thomas et Félix, ses frères Patrick (Gisèle Proulx), Luc (Solange Audet), Réal (Denise Laflamme), Léon (Huguette Lecours), François (Yvonne Carimé) et Michel (Carole Payeur), ses soeurs Thérèse (feu Norbert Hamann), Cécile (feu André Blais), Marielle (Raynald Brisson) et Francine (Nadine Cournoyer), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison du contexte actuel et de l'éloignement de plusieurs membres de sa famille, une cérémonie funéraire sera célébrée à une date à déterminer.Pour des souhaits de sympathie, vous pouvez écrire à : Famille Lehoux, 4751 Joseph-A-Rodier #704, Montréal, Qc, H1K 5G9.