BEAUDOIN, Claude



Au CIUSSS MCQ-Centre d'hébergement Roland-Leclerc de Trois-Rivières, le 20 février 2021, est décédé à l'âge de 77 ans, M. Claude Beaudoin, époux de feu Nicole Jacques, fils de feu Hubert Beaudoin et de feu Jeanne Dugal, demeurant à Trois-Rivières et autrefois Montréal.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Lucie, Manon et Dany Beaudoin (Josée Leclerc); ses beaux-enfants: Claude, Brigitte, Nathalie, Nadine Charland et leur conjoint; tous ses petits-enfants: Jona, Jeremy, Tommy, Kina, Jimmy, Brandon et Maya; ses arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie.Monsieur Beaudoin a été confié au :TROIS-RIVIÈRES, QC, G8Z 1V6