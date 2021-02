LAMONTAGNE, André



Après une maladie soudaine mais brève, nous sommes tristes d'annoncer le décès de notre père, André Lamontagne, le 22 février 2021.Il laisse sa femme depuis 62 ans, Claudette St-Germain, ses enfants: Daniel (Deb), Michael (Johanne), Norman, Diane (Peter) et Paul (Sandra). Il laisse aussi ses 10 petits-enfants ainsi que ses 9, bientôt 10 arrière-petits-enfants.Dû à la pandémie, sa famille et ses amis lui manquaient grandement, notamment ceux des groupes Almage et Les Courriers Blancs.Les funérailles se tiendront à une date ultérieure.