HEPPELL, Paul-Emile

À Montréal, le 16 février 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Paul-Emile Heppell, époux de Mme Germaine D'Astous.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Diane (Gilles), ses petites-filles Pamela (Eric), Rebecca (Claude) et Melina, ses arrière-petits-enfants, Liam, Mégane, Félix et Raphael, ainsi que ses frères et soeurs.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira en privé, le mercredi 3 mars 2021 au complexe