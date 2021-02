THOMÉ DESLAURIERS, Aline



Née à Sainte-Agathe-des-Monts et retraitée de Bell Canada, Aline a rejoint ses parents Cécile Legault et Lionel Deslauriers ainsi que sa soeur Pauline (feu Adrien Légaré), le 15 février 2021.Elle laisse dans le deuil son mari Jean-Pierre Thomé né à Mexico, son fils Sébastien (Martine Lavoie) et ses petits-enfants Raphaël et Édouard, ses soeurs Claire (Jean-Pierre Laliberté), Hélène (feu François Cusson), Lise (Mahmood Askari) et son frère Michel (feu Nicole Beaudry), la famille de son mari à Mexico (Jean-Claude et Charles-Philippe) ainsi que de nombreux neveux et nièces au Canada, au Mexique, en Espagne et en France.Les funérailles seront célébrées en présence des cendres en l'église Sainte-Thérèse-d'Avila à une date ultérieure.Pour commémorer son implication bénévole à l'accueil, des dons à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache seraient appréciés.