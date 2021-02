DESJARDINS, Thérèse (Madore)

DESJARDINS, Thérèse

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Thérèse Madore, elle nous a quittés le 23 février dernier à l'âge de 93 ans, entourée de sa fille aimante.Épouse de feu M. Réjean Desjardins, elle laisse dans le deuil sa fille Johanne, son petit-fils adoré Maxime, sa soeur Lyette (Olivier Pinsonneault), ses filleules Jacinthe Pinsonneault et Diane Charest ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Femme d'affaires, avant-gardiste et artiste, Thérèse a été une pionnière en tant que dessinatrice de mode pour le Québec.690, STE-MARIE, MARIEVILLE, QC, J3M 1J2450-460-2430www.residencefunerairejodoin.ca