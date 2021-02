AVON, Guy



Le 24 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé Guy Avon.Il laisse dans le deuil sa chère et tendre épouse Monique Cloutier, ses fils Alain (Louise) et Daniel (Diane), ses petits-enfants Amélie, Catherine, Félix et Julien ainsi que parents et amis.Professeur retraité en Kinanthropologie à l'UQAM, dévoué et bienveillant auprès de sa famille, ses amis et son entourage.Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée à une date ultérieure quand les circonstances nous le permettront.www.dignitequebec.com