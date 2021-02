Grundman, Irving



Paisiblement, après une courte maladie, le vendredi 26 février 2021 dans sa 93e année, est décédé M. Irving Grundman, époux bien-aimé et dévoué de feu Goldie Gail (née Schreiber) durant 60 ans.Fier père et beau-père de Howard Grundman et Joanne Besner, Gary Grundman et Nancy Lerner, Peter Fingold et feu Pamela Grundman, il a été un grand-père aimant pour Michael, Jamie et David Grundman; Carolyn, Alissa et Melanie Fingold. Cher frère et beau-frère d'Elynn et feu Gerry Grundman, feu George Schreiber, feu Sylvia et feu Mac Shrier, il fut un oncle spécial pour toutes ses nièces et neveux.Irving est né à Montréal le 23 juillet 1928, de feu Morris et feu Bessie (Epstein). Il a eu une carrière commerciale exceptionnelle. Travaillant aux côtés de son père dans l'industrie de la viande, il a fondé la Laurentian Lanes en 1959 avec son ami de toujours feu Jack Prehogan. Élu conseiller municipal en 1968, il a été au service des citoyens de Saint-Laurent durant plus de 35 ans tout en assumant un rôle de premier plan dans le développement du Technoparc St-Laurent à titre de président exécutif, il a été nommé président du Forum de Montréal en 1972, remportant cinq victoires de la Coupe Stanley dont une à titre de directeur général des Canadiens de Montréal en 1979. Il a offert ses services pour de nombreux organismes communautaires dont l'Hôpital général juif où il a été un bénévole fier pendant plus de 20 ans.La famille tient à remercier les services de soins intensifs et de soins palliatifs de l'HGJ pour leurs soins et leur compassion exceptionnels. Un grand merci à Alma, Cora et Marilyn pour leur amour et leur dévouement.Nous nous souviendrons du respect qu'Irving avait envers chacun et la gentillesse aimante témoignée à sa famille et à ses amis chers.Un service privé aura lieu lors de l'inhumation.Des dons à la mémoire d'Irving peuvent être faits au "Irving Grundman Memorial Fund" a/s de la Fondation de l'Hôpital général juif, (514) 340-8251 ou à https://jghfoundation.crowdchange.net/donate.