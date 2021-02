DESRANLEAU (née MOREAU)

Gisèle



Le 24 février, à l'âge de 84 ans est décédée Gisèle Moreau, épouse de feu Jules Desranleau.Elle laisse dans le deuil sa fille Francine (Marc Vendette), ses petits-enfants Audrey (Nathan Faix) et Mathieu, ses beaux-frères et belles-soeurs André Dulude (feu Irène Moreau), Odette Desranleau (Gérard Leclair) et Luc Desranleau (Thérèse Rhéaume), ses neveux et nièce ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances sur invitation à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Pour ceux qui le désire, une captation vidéo des funérailles sera disponible dès le 5 mars 2021 à 15h30 sur: www.funeraweb.tv