LANTHIER, Françoise, s.n.j.m.



Au C.H. Pierre-Boucher, le 21 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Soeur Françoise Lanthier, en religion Soeur M. Guy-Roger.Née à St-Hubert (Mackayville), elle était la fille de feu Aurélien Lanthier et feu Eugénie Desnoyers.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs: Colette et Cécile, ses belles-soeurs: Lise Robillard et Thérèse Desgroseilliers, son beau-frère Jean-Guy Lavoie, plusieurs neveux et nièces, arrière- neveux et arrière-nièces, ainsi que les groupes où elle s'est engagée activement.Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire en présence des cendres de Soeur Françoise Lanthier, à une date ultérieure, à la86, rue St-Charles estLongueuil, Qc J4H 1A9