Dufour Gaëtan





C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que Gaëtan Dufour s'est éteint le 12 février 2021, à l'Hôpital du Haut-Richelieu de St-Jean-sur-Richelieu, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 76 ans.Natif de Normandin et établi depuis de très nombreuses années à St-Mathias-sur-Richelieu, il est le fils de feu Thérèse Robert et de feu Charles-Henri Dufour ainsi que le père de feu Olivier Dufour.Il laisse dans le deuil : sa conjointe Céline Savard, ses soeurs : Micheline, Françoise (Robert Wolfe), Solange; ses frères : Jean-Guy (Adèle Roy), Michel (Lilyane Brébant), René (Nancy Fuoco), Germain (Vera Masty) ainsi que de nombreux parents et amis.Dans le contexte de pandémie, en appui aux instances gouvernementales et aux règles établies des dispositions particulières sont mises en place, dont un maximum de 25 personnes admises.Une célébration sur invitation, et réservée à la famille, se tiendra le samedi 6 mars, suivie d'une cérémonie en hommage à la vie de Gaëtan. Les personnes non présentes pourront suivre la cérémonie en direct via webdiffusion à compter de 16h, à l'adresse suivante :Une rediffusion sera également disponible. L'inhumation au cimetière paroissial se fera à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Parkinson Québec ou à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville. Vous pouvez également transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur le site du Complexe Funéraire.