SABOURIN, Claude

Claude Sabourin, fils de feu Arthur Sabourin et feu Cécile Primeau de Montréal, est décédé à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Henriette Jacob, ses quatre enfants, Marguerite (Gilles Pelletier), Andrée (Antonio Abellan), Pierre (Johanne Bourgie) et Daniel (Stéphanie Bouchard), ses petits-enfants Marie-Andrée (Alexandre Bréard), Gabrielle, Sarah (Cédric Goyette), Jude et Paul, Clara et Rebecca (filles d'Antonio), ses arrière-petits-enfants, Mathilde et Henri (Marie-Andrée), Benjamin et Olivia-Rose (Gabrielle), son frère Gilles (Diane Chevigny) et les nombreux neveux, nièces, cousins et cousines, parents et amis. Il était le frère de feu Maurice (feu Huguette Paiement), feu Jean-Paul (feu Yolande Paquerette Chartrand) et feu Suzanne (feu Tom Robson).La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Val des arbres et de la résidence de la rive pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Nous tenons à remercier également le personnel de la Cité de la Santé et de l'hôpital du Sacré-Coeur, là où il avait commencé son long parcours professionnel comme technicien de laboratoire.Compte tenu des restrictions dues à la pandémie de la COVID-19, les funérailles de Claude auront lieu à une date ultérieure à déterminer.