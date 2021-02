TROTTIER, Lucette



À la Maison Sercan de St-Eustache, le 22 février 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Lucette Trottier, fille de feu Roland Trottier et de feu Thérèse Dumoulin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Francine (feu Pierre Trudel) et Clémence (Jean St-Maurice), son frère François, sa tante Annette, ses nièces Mélanie P. (Stéphane) et Maude, ses neveux Pierre Jr. (Isabelle) et Guillaume (Joyce), ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.En raison du contexte de pandémie une cérémonie en sa mémoire sera célébrée à une date ultérieure.450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sercan.