HÉNAULT, Jean-Guy



Monsieur Jean-Guy Hénault, né à Montréal, le 8 juillet 1935, est décédé à Montréal le 16 février 2021. Il rejoint ses soeurs Ghislaine et Rose-Eva ainsi que sa petite-fille Amélie.Vous font part de ce départ, son épouse Françoise Henault (née Rochefort), ses enfants: Manon (Daniel Auger), Chantal (Pierre Émard) et Gaetan; ses petits-enfants: Pascal, Véronique, Francis, Guillaume, Janie, Philippe, Josiane et William et ses cinq arrière-petits-enfants; ainsi que ses nièces, neveux, amis, connaissances et tous les autres membres de la famille.Les personnes désirant honorer la mémoire de ce grand homme, peuvent le faire en versant un don à la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria.En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, une cérémonie aura lieu ultérieurement.