Dubreuil, Éric



Au CHUM, entouré des siens, le 22 février 2021, est décédé sereinement Éric Dubreuil à l'âge de 49 ans.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Mélanie Lemieux, ses enfants Samuel et Marilou, son père Gilles (Nicole Deschamps), ses soeurs Josée Dubreuil et Nancy Lagrange (Simon Blanchard), ses beaux-parents Marcel Lemieux et Francine Cloutier, ses belles-soeurs Caroline Lemieux (Émanuel Théorêt) et Chantal Lemieux (Mathieu Savard), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis et collègues de travail.Éric était un homme de coeur et d'une générosité sans borne. Très habile dans les travaux manuels, il était toujours prêt à aider un parent, un ami, un voisin. Il aimait profondément les gens. Il a toujours travaillé auprès du public, d'abord au sein de Canadian Tire ainsi qu'au sein de Corbeil Électroménager. Grand raconteur à ses heures, il pouvait jaser de tout. Ses nombreuses histoires mettaient de la vie à nos soirées. C'était un ami fidèle, un amoureux et un père de famille extraordinaire. Le bonheur des autres passait toujours avant le sien. Lorsqu'une épreuve se présentait sur la route, il préférait regarder en avant et ne regrettait jamais le passé. Malheureusement, la maladie l'a affligé voilà maintenant 2 ans. Il ne s'est toutefois pas laissé abattre, la résilience dont il a fait preuve tout au long de sa maladie nous marquera pour toujours. Il s'est battu avec espoir et courage jusqu'à ce que son corps l'abandonne. Il ne souffre plus à présent. Il repose en paix.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de Montarville / Sortie 19 de la Route 132 estcfpierretetreault@videotron.ca / Tél. : (450) 655-6036 / Téléc. : (450) 655-0941le vendredi 5 mars de 13 h à 16 h et le samedi 6 mars de 13 h à 15 h.Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le samedi 6 mars à 15 h en la chapelle du complexe. En raison des circonstances actuelles, seules les personnes qui auront été invitées pourront participer en présentiel aux célébrations et à la cérémonie, cette dernière sera également diffusée en direct sur le web (https://youtu.be/zIg3AtCKFN4).La famille remercie les équipes du programme de transplantation pulmonaire et des soins intensifs du CHUM ainsi que tous les médecins traitants qui nous ont accompagnés ces 2 dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM et si ce n'est déjà fait, nous vous encourageons fortement à signer votre carte d'assurance maladie autorisant le don d'organes.