Arciresi, Vincenzo

Né à Villafranca Sicula, Provincia Di Agrigento, Italie, décédé à Montréal le 22 février 2021.Géomètre par profession, politicien par passion, père de famille et grand-père dévoué par amour.Immigré au Canada en 1966, il a oeuvré dans le domaine de la construction sur plusieurs projets publics d'envergure dans la région de Montréal pour ensuite partir à son compte comme entrepreneur général, réalisant des projets de construction d'écoles, hôpitaux et autres édifices publics du Québec.Politicien par passion, il a occupé plusieurs postes au sein des divers piliers gouvernementaux. Conseiller municipal durant 10 ans à l'ancienne Ville de St-Léonard. Il a occupé le poste de président de la Commission scolaire Jérôme-Le Royer / De la Pointe-de-l'île pendant 27 ans. Il était un des membres fondateurs de la Société du Vieux-Port de Montréal, faisant partie du conseil d'administration pour plus de 10 ans. Il a donné de son temps pour la cause des démunis et des enfants, dont il a fait sa mission dans la vie, à travers les fondations et les bourses d'études, changeant pour le mieux la vie de plusieurs.N'oubliant pas ses racines immigrantes, il a fondé plusieurs associations culturelles siciliennes au Québec et à travers le Canada. Il était gouverneur de la Fondation Italo-Canadienne, et a occupé plusieurs postes au sein des associations communautaire italiennes de la province de Québec.Il laisse dans le deuil, sa épouse depuis plus de 50 ans, Francesca, ainsi que ses enfants Calogero (Sara), Giuseppe (Marlene) et ses petits-filles, Isabella et Alessandra qui étaient sa joie. Il sera maintenant avec son fils, Gianfranco (1975-2008), et ensemble ils veilleront sur notre bien-être du ciel, comme il faisait sur terre.La famille Arciresi aimerait remercier les préposé(e)s, infirmiers(ères) et docteurs de l'unité COVID-19 du 3e étage de l'Hôpital Santa-Cabrini de l'est de Montréal. La famille remercie du fond du coeur ces anges pleins de courage, de dévotion pour leur métier et de compassion, pour l'assistance et les soins qu'ils lui ont administré à ses derniers moments durant cette période pandémique difficile et éprouvante.Tous les dons en son honneur seront remis à la Fondation de l'Hôpital Santa-Cabrini au nom de M. Vincenzo Arciresi, dans but d'aider les préposés, infirmières et docteurs, pour continuer à les supporter et encourager dans ces moments difficiles.Monsieur Arciresi reposera dans la crypte familiale Arciresi, 3e étage (341) du Mausolée Santa-Rita au cimetière Repos Saint-François d'Assise de Montréal. Tous ceux qui désirent lui rendre hommage, pourront le faire à partir du mardi 2 mars 2021 en respectant les règles de distanciation sur place.Une messe pour la célébration de sa vie sera reportée pour une date ultérieure, suite à la fin de la pandémie.www.complexefuneraireloreto.ca