«Les Prank» de Matthieu Simard: abominable duo frère-sœur

Après avoir écrit une dizaine de romans, des scénarios pour le cinéma et la télé, l’écrivain Matthieu Simard revient à la littérature jeunesse. Il propose à ses jeunes lecteurs une série décapante, drôle, pleine de rebondissements, mettant en vedette un duo frère-sœur explosif : Les Prank. Ils s’aiment... comme frères et sœurs... mais ne cessent de s’espionner et de se faire des mauvais coups. Un duo abominable, hilarant, à adopter tout de suite !

Charlotte Prank et son frère, Fox Prank, passent leur vie à se jouer des tours. Chaque soir, il défait le coin de son drap contour. Elle se venge en déposant des graines d’oiseau sur les palettes de son ventilateur. Il riposte avec d’autres mauvais coups.

Un jour, leur père capte un de leurs mauvais coups sur vidéo et le publie sur YouTube. La vidéo devient virale et les Prank deviennent des stars du web, bien malgré eux.

Charlotte, qui vit avec un handicap depuis la naissance, a peur qu’on se moque de sa prothèse. Frank réussit à la convaincre, mais le public ne réagit pas comme prévu. Leur petite guerre prend des proportions épiques. Auront-ils la sagesse de s’arrêter avant que ça ne devienne dangereux ?

Humour féroce

Matthieu Simard, fin observateur des travers humains, à la fois tendre mais capable d’humour féroce, cynique, ironique, a adoré se plonger dans cette histoire d’amour fraternel et de mauvais coups. Tout un contraste avec ses deux derniers romans pour adultes, plus raides !

« Je voulais avoir du fun à l’écrire, triper, me faire rire, partage-t-il en entrevue. D’habitude, quand je me fais rire, c’est bon signe. Les jeunes lecteurs sont sharp, sont brillants et veulent rire aussi. Mon fils est direct dans le public des Prank et c’est ce qu’il aime quand il lit. C’est tellement plaisant, comme parent, d’entendre un enfant éclater de rire parce qu’il lit un livre qui le fait rire ! »

Matthieu ne s’est pas basé sur des expériences de sa jeunesse. « C’est pas mon genre de faire des coups, mais j’ai trouvé ça l’fun d’en créer. La dynamique frère-sœur m’intéressait. Je voulais refaire un livre pour ados. Ça fait 12 ans que j’ai sorti Pavel, ma série pour ados plus vieux, et je voulais aller dans l’humour. »

Vedettes du web

L’idée d’avoir le frère et la sœur qui parlent à tour de rôle – la double narration – lui plaisait bien. « Ils ne s’aiment pas... mais au fond d’eux, forcément, ils s’aiment fort et sont prêts à tout, l’un pour l’autre. Ils sont en guerre, se font des mauvais coups et deviennent les vedettes du web sans le vouloir. C’est complètement l’inverse de bien des ados, qui ne sont pas les vedettes du web, mais qui aimeraient l’être ! Ça me donnait des ressorts dramatiques intéressants. »

Charlotte et Fox sont sans pitié l’un pour l’autre. « C’est de la fiction... il fallait aller dans l’extrême. Ça donne du punch à un récit. Je voulais avoir du fun à écrire l’histoire et j’espère que les lecteurs vont être au rendez-vous ! »

Matthieu Simard a écrit plusieurs romans pour jeunes et pour adultes, dont Ça sent la coupe, qui a été adapté pour le cinéma.

Sa série pour ados Pavel est en développement pour la télé.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Quand vient le temps de découvrir des informations névralgiques sur Charlotte-la-sœur, je n’ai pas mon pareil. Je m’infiltre incognito dans sa chambre, longeant les murs sans faire le moindre bruit. Elle ne remarque même pas que je suis là. Bon, elle n’est pas là non plus, mais ça compte quand même. Elle n’est presque jamais là, en fait ; ça facilite l’espionnage. Comme elle s’entraîne presque tout le temps, j’ai accès à sa chambre sans avoir à longer les murs en silence. Je le fais quand même, parce que c’est plus drôle. »