Amazon Echo Show 10: cette fois, la caméra vous suit

Amazon a dévoilé son nouvel appareil intelligent Echo Show 10 qui ajoute un écran rotatif et un haut-parleur de graves. Avec sa caméra intégrée, l’écran peut vous suivre dans vos déplacements – dans la cuisine, par exemple, pendant que vous préparez un mets –, ou à l’occasion d’un appel vidéo. Donc, que ce soit pour regarder ou être regardé, vous êtes toujours dans le bon angle.

Outre la fonction de suivi par caméra, l’Echo Show 10 gagne un généreux caisson de basses de 3 pouces de diamètre qui va assurément donner du coffre à la musique et aux vidéos en ligne. Comme les deux haut-parleurs d’aigus se trouvent à l’avant, on profite d’un son directionnel et non omnidirectionnel comme sur les précédents Echo Show d’Amazon.

Bouton de confidentialité

Pour assurer une confidentialité, l’écran est muni d’un cache caméra et, à côté des deux boutons de volume, un troisième désactive le microphone et la caméra. Bien entendu, cela signifie que l'écran ne peut plus pivoter ou vous suivre.

Ces activation et désactivation peuvent également être effectuées par la voix, sur l’appareil ou dans l’application Alexa sur votre téléphone intelligent. Tout le traitement servant au suivi et aux mouvements de l’écran se fait sur l’appareil, aucune image ou vidéo n’est envoyée sur les serveurs infonuagiques, assure Amazon.

Diffusion et appels vidéo

Notons que l’interface vocale Alexa est bilingue et comprend aussi bien l’anglais que le français ou les deux à la fois, sans avoir à modifier les paramètres de langue. Il suffit de lui ordonner «Alexa, parle anglais et français». La procédure est ici.

Pour la diffusion continue (streaming), les services Netflix et Hulu sont disponibles sur l’Echo Show 10 et pour la musique Apple Music et Spotify.

Quant aux appels vidéo, il est possible d’appeler quelqu’un à condition qu’il ait l’application Alexa dans son téléphone intelligent ou qu'il possède un Echo Show.

Comme caméra de sécurité

Contrairement aux autres produits Echo Show, le nouveau modèle peut servir de caméra de surveillance et couvrir une superficie plus large avec sa caméra rotative. Des algorithmes sont utilisés pour la détection de mouvements. Les images vidéo sont transmises à votre application Alexa ou à un autre appareil Echo Show.

Echo Show 10 est offert au prix de 329,99$ dans les couleurs anthracite et blanc glacier.

À quand le prochain Echo Show sur roues et robotisé?