GIRARD, Madeleine

(née Labrecque)



À l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 20 février 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Madeleine Girard, épouse de Raymond Girard et fille de feu Amédée Labrecque et feu Alice Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Élise Bilodeau), Manon (Daniel Tremblay) et Sylvie (Daniel Laurin); ses petits-enfants : Hugo (Vicky), Félix-Antoine (Fannie), Catherine (Pierre), Nicolas (Julie), Guillaume, Andréanne (Geoffrey) et Marie-Claude (Philippe); ses arrière-petites-filles : Noémie et Mia. Elle était la soeur de : Yvon Labrecque (Denise Fontaine), feu Gilbert (Monique Hardy) et feu Francine (Hans Murovic). Elle laisse également de nombreux neveux, nièces, parents et amis.En raison du contexte actuel, les funérailles seront célébrées dans l'intimité avec la famille immédiate. La cérémonie sera diffusée en direct le jeudi 4 mars à 16h30 sur le site memoria.ca/avis de décès.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.