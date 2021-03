LAMARRE, Jean-Guy



Le 16 février 2021, Jean-Guy Lamarre, autrefois notaire à La Prairie, est paisiblement parti rejoindre son épouse adorée, Muriel, ses parents et quelques vieux partenaires de golf arrivés avant lui.Parmi ceux qui resteront pour célébrer sa vie, on retrouve ses enfants Jean-Louis (Silvia Vargas), Hélène (Pierre Savoie), Chantal (Michel Laperrière), Michel (Marianne Lemieux) et Annie (Serge Hamel) ainsi que ses petits-enfants Iannick et Alex, Joey et Charlotte, Agathe et Timothée, Claudie et Anouk et leur mère, Carole Pelletier.Papy laisse également dans le deuil ses indispensables Martine Surprenant et Michel Besmargian, sa nièce Lilly Lemay et plusieurs autres neveux et nièces, amis et concitoyens La Prairiens qui se souviendront de son charisme, de son humour et de son grand entregent.La famille tient à remercier les membres du personnel du CLSC qui lui ont prodigué les soins à son domicile et, tout particulièrement, la précieuse Brigitte Bélisle qui s'en occupa ces dernières années et passa beaucoup de temps à regarder les matchs de tennis en sa compagnie.En raison des restrictions dues à la pandémie, les funérailles auront lieu à une date ultérieure à déterminer.