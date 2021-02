D'AOUST, Laurent



Le jeudi 18 février 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Laurent D'Aoust, de Rigaud.Il laisse dans le deuil son épouse Huguette Faubert, ses deux enfants Mario et Manon (Pierre), sa soeur Lucette, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.En raison des restrictions actuelles, les funérailles se dérouleront à une date ultérieure.Des dons à la Fondation du Foyer de Rigaud seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com