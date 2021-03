LAFERRIÈRE, Claude



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 20 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Claude Laferrière, époux de Mme Micheline (Mimi) Picard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis et Johanne (Evans), ses petites-filles Marie-Noëlle et Julie (Ahmed), ses arrière-petits-enfants Antoine, Kloé et Alyah, ses beaux-frères et belles-soeurs, son neveu Michel (Alison), ses nièces Micheline (Normand) et Monique, autres parents et amis.En raison de la pandémie de la COVID-19, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Charles-LeMoyne.