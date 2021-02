DRAPEAU, Nicole



À l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 16 février 2021, est décédée à l'âge de 76 ans et 4 mois, madame Nicole Drapeau, demeurant à Laval, native de St-Jean-de-Dieu (Rivière-du-Loup). Elle était la fille de feu monsieur Eugène Drapeau et de feu madame Olina Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Jeanne d'Arc (Jean-Marie Lafond), Cécile, Jean-Nil, Jean-Claude (Gisèle Dionne), Odette et Yves (Carole Boulay); sa grande amie Thavoren et son fils Alex; ses neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis.Outre ses parents, elle est allée rejoindre son frère Gilbert.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de sa paroisse natale.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC au 1434, rue Ste-Catherine O. #500, Montréal, QC, H3G 1R4.