COVID-19: maintenant plus de 113 millions de personnes infectées et plus de 2,5 millions de morts

Un an après le diagnostic du premier cas de COVID-19 au Québec, celui d’une voyageuse rentrée d’Iran, la pandémie mondiale a fait des millions de morts et rendus malades des centaines de millions d’autres.

Plus de 113 millions de personnes ont été infectées à travers la planète et plus de 2,5 millions sont mortes, selon les données de l’Université Johns Hopkins, aux États-Unis.

Le Québec (286 145 cas et 10 372 décès) et le Canada (861 472 cas et 21 915 décès) ont connu 12 longs mois de hauts et de bas en raison de la crise sanitaire.

Ce sont toutefois les États-Unis qui sont les plus touchés par la COVID-19. Près de 28,5 millions d’Américains ont contracté la maladie et plus de 510 000 ont perdu la vie.

Les pays les plus touchés par la COVID-19:

États-Unis – 28 487 119 cas (510 467 décès)

Inde – 11 079 979 cas (156 938 décès)

Brésil – 10 455 630 cas (252 835 décès)

Russie – 4 187 166 cas (84 330 décès)

Royaume-Uni – 4 175 317 cas (122 649 décès)

France – 3 747 263 cas (85 741 décès)

Espagne – 3 188 553 cas (69 142 décès)

Italie – 2 888 923 cas (97 227 décès)

Turquie – 2 683 971 cas (28 432 décès)

Allemagne – 2 439 079 cas (69 951 décès)

Source: Université Johns Hopkins, données compilées le samedi 27 février 2021 à 8 h 22