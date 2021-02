Des francos hors Québec en colère contre Guy A. Lepage

Des francophones hors Québec sont en furie contre l’animateur Guy A. Lepage, qu’ils accusent d’avoir fait preuve de «mépris» à leur endroit lors du passage de la ministre fédérale des Langues officielles, Mélanie Joly, à Tout le monde en parle dimanche dernier.

Alors que la ministre venait présenter les grandes lignes de la réforme qu’elle veut mener pour renforcer la Loi sur les langues officielles, l’animateur de la populaire émission de Radio-Canada s’est permis de lui rappeler que la situation du français au Canada était loin d’être rose.

«Qu’est-ce que vous faites dans une ville comme Vancouver, où le français est la septième ou huitième langue la plus parlée, après le mandarin, le cantonais, le pendjabi et deux-trois autres langues que j’oublie?», a notamment questionné Guy A. Lepage, avec un sourire en coin.

Ces propos désinvoltes ont choqué la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, qui a publié une lettre ouverte jeudi.

«Ici en Colombie-Britannique, nous représentons 43 organismes francophones et près de 400 000 locuteurs du français, ce qui fait du français la deuxième langue parlée dans notre province, et non la septième comme vous l’avez affirmé», a écrit la présidente de la fédération, Padminee Chundunsing.

«Nous sommes en situation linguistique minoritaire certes, mais nous sommes une communauté bien vivante et pleine de vitalité, bien loin de l’image d’espèce en voie de disparition que vous semblez avoir», a-t-elle poursuivi dans la missive envoyée à Guy A. Lepage et Radio-Canada.

Mme Chundunsing a aussi défendu le travail de la ministre Joly, qui n’a toujours pas présenté de projet de loi, mais qui s’est engagée à le faire.

Sa volonté de renforcer la Loi sur les langues officielles, qui garantit des services dans les deux langues d’un océan à l’autre, a été bien accueillie dans les communautés francophones du Canada anglais, mais a été critiquée au Québec.

Le Bloc québécois lui reproche notamment de ne pas avoir l’intention d’étendre l’application de la Loi 101 au Québec pour les entreprises à charte fédérale, comme les banques.

Déjà-vu

Ce n’est pas la première fois que s’entrechoquent des personnes qui défendent le fait français au Québec et des gens qui militent pour les droits des minorités francophones.

En 2018, encore une fois sur le plateau de Tout le monde en parle, la chroniqueuse du Journal Denise Bombardier avait pris à partie l’ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien, s’indignant que les francophones aient presque disparu en dehors du Québec.

Ces propos avaient été perçus comme un affront par des francophones hors Québec, qui contestent leur déclin démographique, à l’instar de la présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.

Pour appuyer leurs dires, ces associations insistent sur l’augmentation du nombre de personnes qui savent s’exprimer dans la langue de Molière, et non pas sur le nombre de Canadiens qui parlent en français à la maison.