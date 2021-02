Des tout-petits aux ados: nos suggestions de séries télé pour la relâche

La semaine de relâche de 2021 revêt un caractère bien étrange étant donné les circonstances de la pandémie qui s’acharnent depuis maintenant un an. Si on assiste à un léger déconfinement et qu’il fait bon mettre le nez dehors, la télévision demeure un compagnon fidèle et sécuritaire. Petit tour d’horizon de quelques rendez-vous classiques pour les plus jeunes et de quelques nouveautés pour les plus vieux.

Pour les tout-petits

◆ Dora, 44 chats, Caillou, Les Octonauts, Zak Storm super pirate, Nella princesse chevalier, Mon petit poney et bien sûr Dino Dan et Dino Dana sont au rendez-vous quotidiennement de 5 h 30 à 8 h et de 9 h 30 à 13 h sur Yoopa.

◆ Des rendez-vous cinéma figurent aussi à la programmation de la chaîne pour les enfants à 8 h et dès 13 h. Une belle occasion pour faire découvrir Les films de Tobby (avis aux amoureux des chiens), Shrek, Les Minions et Kung Fu Panda.

◆ Du côté de Télé-Québec, Passe-Partout accueille­­­ toujours les enfants à 8 h et 18 h, Pat’Patrouille­­­ à 8 h 30 et Alix et les Merveilleux poursuivent leurs aventures à 10 h et 17 h 30.

◆ Si la nostalgie vous gagne, TOU.TV propose de faire revivre de formidables émissions créées à la fin des années 1960 : Sol et Gobelet, qui cultivait notre imaginaire sans convention, La Ribouldingue et ses personnages hauts en couleur et surtout Fanfreluche qui savait raconter des contes classiques comme personne d’autre puisqu’elle les vivait elle-même.

Pour les enfants

Sans relâche

Magazine animé spécialement pour l’occasion par Laurent Duvernay-Tardif, Patrice Bélanger et Anaïs Favron, qui mise sur la pratique d’activités sportives et culturelles pour renforcer la persévérance des jeunes. Chaque jour, le trio propose des jeux, des défis et des rencontres enrichissantes.

► Tous les jours jusqu’au 7 mars 18 h à Télé-Québec

Cochon Dingue

Ce populaire magazine humoristique, animé par Pascal Barriault, Pascal Morrissette, Valérie Chevalier et Marilou Morin, propose des thèmes adaptés à la relâche et à la notion de congé. Des invités spéciaux viendront faire leur tour, dont Damien Robitaille, Ludovick Bourgeois et Laurence Deschênes.

► Lundi au vendredi 18 h 30 à Télé-Québec

La panne

Cette chouette série raconte les mésaventures d’un groupe de jeunes qui habitent le même croissant de rue alors qu’une panne d’électricité affecte le quartier. C’est dans ces circonstances que s’installent des doutes et que naît une compétition, mais c’est aussi là que l’on découvre des complicités naissantes, une solidarité, un désir de s’affranchir ou de surmonter ses peurs.

► Samedi 6 mars 18 h 30 à Télé-Québec ou sur le SQUAT

Pour les préados

Six degrés

Écrite par Simon Boulerice, cette série suit le parcours de Léon, un ado malvoyant (il ne voit que comme par le trou d’une paille), doué, mais élevé dans un cadre ultra-protecteur. Après le décès de sa mère, il se retrouve à vivre avec son père qu’il n’a jamais connu, et sa famille. Son nouveau quotidien plus libre et moins structuré lui donne la possibilité de vivre comme un jeune normal, avec tous les défis que ça représente. Ceux qui sont constructifs, ceux qui inspirent, mais ceux qui ne doivent pas l’atteindre aussi.

► Diffusé sur ICI TOU.TV Extra

Le pire du pire

L’humoriste Mathieu Dufour anime un talkshow déjanté dans lequel il met en lumière les défauts et les pires talents de ses invités. On y retrouve des sketches, des expériences, des entrevues échevelées et des compétitions amicales. Ludivine Reding, Catherine Brunet, Pierre Hébert, Pier-Luc Funk, Émile Bilodeau figurent parmi les invités qui se sont prêtés au jeu.

► Diffusé sur ICI TOU.TV Extra

Van Lab

Trois jeunes sillonnent le Québec pour des expériences aussi inusitées qu’inattendues. De la fabrication du fromage en grains jusqu’à la conception de jeux vidéo, en passant par les techniques de survie en forêt ou les étapes de recyclage dans un centre de tri, ils nous proposent un condensé ludique pour parfaire nos connaissances.

► Diffusé sur ICI TOU.TV

Pour les 15 ans et plus

Bridgerton

On a beaucoup dit que cette série produite par Shonda Rhimes était un croisement entre Gossip Girl et Downton­­­ Abbey. S’il y a des similitudes dans le ton ou l’époque, cette fresque dépeint l’appren­tissage amoureux et sexuel, d’une jeune fille noble, en âge de se marier, et d’un séduisant duc qui a promis de ne jamais avoir de descendance. Bien que nous soyons ici dans la bourgeoisie anglaise du XIXe siècle, cette série fait preuve de modernité, notamment dans le désir d’émancipation des jeunes et par un féminisme avant-gardiste.

► Diffusé sur Netflix

Grand Army

Cette série brosse le quotidien d’adolescents d’une école secondaire de Brooklyn qui doivent naviguer dans une ère où le terrorisme est toujours une menace, où le racisme est bien présent, quoi qu’on en pense, et où les notions de féminisme et de consentement ne font pas obstacle à la culture du viol, alors qu’ils tentent eux-mêmes de se construire une identité et un avenir. Un portrait assez sombre et bien mené qui n’est malheureusement pas dépourvu de réalisme.

► Diffusé sur Netflix

Love, Victor

Adaptation du film Love, Simon qui a connu un beau succès, cette série raconte les amours d’un adolescent d’origine latino-américaine qui fait son coming out. Une trame bien contemporaine qui tranche (enfin) avec les productions généralement produites pour Disney. L’adolescence est le moment où chacun se construit et consolide son identité. Contrairement à plusieurs séries du genre, celle-ci s’avère moins douloureuse et plus lumineuse.

► Diffusé sur la plateforme STAR de Disney+

Ginny and Georgia

C’est l’histoire d’une mère jeune, un peu exubérante, dont le parcours, l’enfance et les relations amoureuses n’ont pas toujours été faciles. C’est l’histoire d’une adolescente mûre qui aspire à une vie normale. C’est leur histoire et celle d’un nouveau départ qui ont laissé croire à une ressemblance avec la série Gilmore Girl. Mais ici, l’histoire prend une tournure policière qui, bien que parfois clichée, s’avère assez divertissante.

► Diffusé sur Netflix

À surveiller

Beaucoup de séries, américaines surtout, sont créées pour les jeunes de plus de 15 ans. On y aborde des questions d’identité, d’intimidation, de consentement, d’expérimentation. Le passage à la vie adulte est de plus en plus montré avec authenticité, mais souvent avec une certaine cruauté. La relâche sera terminée, mais la prochaine série qui risque d’attirer l’attention des jeunes s’intitule Genera+ion. Elle est produite par Lena Dunham, créatrice de Girls, et écrite par une jeune de 18 ans, Zelda Barnz. On y suit les étudiants d’une école secondaire qui expérimentent la sexualité, remettant en cause les croyances véhiculées dans leur communauté conservatrice.

► Dès le 11 mars sur Crave