Plonger dans l'horreur avec «Patrick Senécal présente»

Stéphane Lapointe a découvert les films d’horreur à 12 ans, en louant les VHS de Poltergeist et Massacre à la tronçonneuse au club vidéo. « Ça marque, raconte le réalisateur. Tu deviens accro à cette peur, à cette excitation. » Près de quatre décennies plus tard, son amour de l’épouvante est demeuré intact. Et pour la première fois de sa carrière, il explore ce genre dans Patrick Senécal présente, une nouvelle offre du Club illico.

Quand Stéphane Lapointe a entendu dire qu’une série télé du célèbre auteur québécois était en chantier, il n’a pas hésité à contacter la productrice Diane England (Zone 3) pour offrir ses services.

« Il y a des rendez-vous que tu ne veux pas rater, indique-t-il. J’ai des projets de films d’horreur ou plus étranges en tête depuis longtemps. Des idées, des folies que je n’ai jamais pu exprimer publiquement. Quand l’occasion s’est présentée, j’étais prêt à aller au front pour l’avoir ! »

Sous pression

Mis en ligne jeudi, les premiers épisodes de Patrick Senécal présente ont reçu un accueil chaleureux des critiques. Mettant en vedette une impressionnante brochette d’acteurs, comme Sébastien Huberdeau, Mylène Mackay, Théodore Pellerin, Anne-Marie Cadieux, Karine Gonthier-Hyndman, David LaHaye et Steve Laplante, ils racontent des histoires bouclées et indépendantes les unes des autres. Suspense psychologique, comédie noire, épouvante, fantastique... La série marie habilement des genres qu’on exploite rarement en télévision au Québec.

Stéphane Lapointe en était conscient. Voilà pourquoi il ressentait une grande pression au début de l’aventure.

« Ça arrive tellement peu souvent... S’il fallait que j’échoue, ça risquait de couper les ailes des prochains projets du genre. Je voulais faire cette série avec goût, avec classe. Je n’avais pas envie de faire un truc de série B qui aurait l’air d’un sketch d’horreur. Je voulais qu’on joue la peur réelle. »

Horreur psychologique

Patrick Senécal présente comporte quelques scènes riches en hémoglobine, mais rien de trop gore, à l’image des récents films du genre que Stéphane Lapointe a aimés, comme Hérédité et Midsommar.

« Même si on m’avait dit “tu peux aller plus loin”, je n’avais pas envie d’aller plus loin. J’ai fait ce que j’aime voir. Je n’ai pas besoin de voir des têtes qui s’arrachent. Ça ne m’intéresse pas vraiment. J’ai plus le goût de l’horreur psychologique. Je voulais quelque chose plus proche de Rosemary’s Baby, The Omen, The Shining ou Carrie que Saw ou n’importe quel truc de violence plus graphique. »

Grâce à Faits divers

Stéphane Lapointe croit qu’il n’aurait jamais réussi à tourner Patrick Senécal présente sans Faits divers. Avant qu’il soit engagé pour réaliser cette série policière de Joanne Arseneau (19-2), sa feuille de route était essentiellement composée de comédies : Hommes en quarantaine, 3 x rien, Tout sur moi, La théorie du KO et Lâcher prise.

« Faits divers, c’est la série que j’attendais depuis toujours. Enfin, j’avais un drame ! Ça a changé ma vie parce qu’aujourd’hui, on m’offre toutes sortes de trucs : des trucs plus dramatiques, des trucs plus comiques, des trucs plus particuliers... Je suis chanceux. »

La quatrième – et dernière – saison de Faits divers est actuellement présentée à Radio-Canada. Stéphane Lapointe décrit ce contrat comme « un immense cadeau ».

« Je suis très reconnaissant envers Sophie Deschênes [productrice chez Sovimage]. Elle a pris un risque avec moi. »

Un film d’animation

En attendant de recommencer les tournages de Patrick Senécal au printemps, Stéphane Lapointe prépare son retour au grand écran, huit ans après Les maîtres du suspense et 15 ans après La vie secrète des gens heureux. Il poursuit l’écriture de trois scénarios de films diamétralement différents : un thriller psychologique, une comédie romantique/policière et... Freaktown, un long métrage d’animation. Soutenu par Caramel Films, la boîte de production derrière Ballerina, ce projet racontera l’histoire d’une sorcière qui ensorcelle les enfants d’un village, résume le cinéaste.

« C’est un film que j’avais écrit pour être tourné en live-action, mais ça s’est transformé en film d’animation. Ç’a un petit côté Tim Burton, un petit côté Goonies. »

Pour Stéphane Lapointe, il s’agit en quelque sorte d’un retour aux sources.

« C’est parfait, parce que je viens du monde des bandes dessinées. J’en faisais quand j’étais petit. Après, j’ai travaillé pour Safarir et Croc. »