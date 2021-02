Donald Brashear: Descente aux enfers

L’après-carrière de Donald Brashear peut sans doute être qualifiée de descente aux enfers. L’ancien homme fort du Canadien a connu énormément de problèmes de toutes sortes.

Parmi ses récents déboires, Brashear a été arrêté en 2019 pour possession de cocaïne et méfait contre un bien de moins de 5000 $. Il avait alors brisé une fenêtre en tentant d’entrer dans un logement dont il venait d’être évincé à Québec. L’ancien bagarreur a plaidé coupable à ces accusations en septembre 2019 et a été condamné à une probation de 6 mois sans surveillance. En décembre 2019, l’ancien athlète déclarait une faillite personnelle avec des dettes de 235 500 $ sur des actifs de seulement 165 000 $.

En 2018, c’était une firme de Brashear, Les Immeubles Brash 87, qui déclarait faillite.

Selon le syndic Éric Villeneuve, de Tremblay et compagnie, des problèmes personnels et des problèmes fiscaux seraient en cause. Brashear aurait acquis des actions d’une entreprise active dans l’immobilier qui lui aurait réservé de bien mauvaises surprises, selon le syndic.

Immeubles saisis

Des immeubles dont il était devenu propriétaire à Charlesbourg et Beauport ont fini par être saisis par des créanciers, un prêteur privé et la Financière First National de Toronto. Deux courtiers immobiliers de la région de Québec et un notaire radié notamment pour des gestes à caractère sexuel seraient mêlés à cette affaire aux ramifications qualifiées de ténébreuses et complexes par un juge en 2019.

« Monsieur Brashear est un gentleman et je ne veux pas me mêler de sa vie privée », nous a écrit Jacques Lambert, patron de Gestion Danert, un créancier, en réponse à un message sur LinkedIn. Il n’a pas voulu commenter davantage.

« Je suis désolé, mais présentement, je ne souhaite pas donner d’entrevue. Peut-être plus tard, mais pour le moment, c’est ce qu’il y a de mieux pour moi. Merci de ta compréhension », nous a écrit l’ex-hockeyeur à la fin de janvier.

En 2019, Brashear a été aperçu en train de servir du café dans un restaurant Tim Hortons de la région de Québec. Selon le site Hockey Zone Plus, il aurait amassé pendant sa carrière 14,5 millions $ US.