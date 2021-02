BEAULNE, Reine (née Giasson)



Au centre d'hébergement de Châteauguay, le 20 février 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Reine Giasson, épouse de feu M. Léo Beaulne, de Ste-Martine. Elle était la mère de feu Francine, feu Denis et feu Lise ainsi que la grand-mère de feu Pierre Cagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Mario Vincent), François (Rachel Moïse) et Marise (Sylvain Bouthillier), ses petits-enfants Patricia, Pascal, Frédéric, Marilou et Patrick, ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Claire, Pauline, Florence et Lisette (Yves Patenaude) ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 6 mars dans l'intimité de la famille.La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Châteauguay pour les bons soins prodigués à Mme Giasson.450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com