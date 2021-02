CHARBONNEAU, Bernard



À Verdun, le 16 février 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Bernard Charbonneau, époux de Thérèse Leroux depuis 66 ans. Employé de la STM pendant 55 ans, dont 50 ans à titre de chauffeur d'autobus.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Yves (Manon Couture), ses petits-fils Alexandre (Sophie-Anne) et Gabriel, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe de soins du Service d'oncologie de l'hôpital de Verdun et l'équipe de soins à domicile du CLSC de Verdun.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.LAURENT THÉRIAULT