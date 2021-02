[EN DIRECT 27 FÉVRIER] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 113 496 396

Morts: 2 519 163

CANADA

Cas: 861 476, dont 286 145 au Québec

Décès: 21 915, dont 10 372 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU SAMEDI 27 FÉVRIER

6h43 | Allemagne: la commission vaccinale envisage de recommander le vaccin d’AstraZeneca pour les plus âgés

La Commission de vaccination allemande (Stiko) envisage de recommander le vaccin anti-COVUD d’AstraZeneca pour les plus de 65 ans après une étude en Écosse montrant son efficacité pour les plus âgés, a indiqué son président.

5h56 | Nouvelle-Zélande: la principale ville reconfinée face à de nouveaux cas de COVID

Auckland, la principale ville de Nouvelle-Zélande, va être reconfinée à partir de dimanche pour au moins sept jours après la découverte de nouveaux cas de COVID-19, a annoncé samedi la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

5h02 | La patronne des JO de Tokyo veut du public en tribunes

La nouvelle présidente du comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo Seiko Hashimoto souhaite qu’il y ait du public pendant les épreuves, malgré les inquiétudes quant à la pandémie de COVID-19.

3h12 | COVID-19: une importante cargaison d’oxygène médical envoyée au Pérou

Une première cargaison d’oxygène à usage médical a été envoyée par le Chili pour les malades de la COVID-19 à son voisin du Pérou, où la demande pour ce gaz a explosé à l’image de plusieurs pays d’Amérique latine durant la deuxième vague de la pandémie.

00h00 | Un an de pandémie: François Legault ne voit pas comment il aurait pu faire mieux

Malgré un bilan de plus de 10 000 victimes après un an de pandémie, François Legault ne voit pas comment il aurait pu faire mieux, vu la vétusté des CHSLD, les coupes libérales en santé et la semaine de relâche survenue au mauvais moment.

00h00 | Plus de 400 M$ partis en fumée: la pandémie fait mal à l'industrie hôtelière de Québec

Un an après le début de la pandémie, la situation actuelle est comparable à un tsunami qui n’a pas encore révélé toute l’ampleur des dégâts dans l’industrie touristique. Uniquement dans l’hôtellerie, on estime les pertes à plus de 400 millions $ dans la région de Québec.

00h00 | Gestion de la pandémie: les forces et les faiblesses du Québec

La pandémie de COVID-19 qui fait rage depuis un an a mis en lumière les forces et les faiblesses du Québec face à la menace épidémiologique. Voici un tour d’horizon des bons coups, des moins bons coups et des leçons qu’il faut tirer de cette crise qui est loin d’être terminée.

