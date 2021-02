Entrevue avec Charles Émond: reprise économique en fin d’année

À l’émission Mêlez-vous de vos affaires sur QUB radio, Charles Emond s’est exprimé sur quelques enjeux importants.

Est-ce que la Caisse était prête à faire face à cette crise-là, dès le départ, et y a-t-il quelque chose que vous allez changer dans la façon dont vous allez investir dans l’avenir ?

«C’est difficile de se préparer à une pandémie, je vais vous avouer, parce qu’on n’en avait pas eu depuis un siècle. Néanmoins, était-on bien préparé? Je dirais qu’au niveau de notre solidité financière, nos liquidités, l’organisation avait appris des leçons de 2008. On a vu l’importance d’avoir des liquidités pour pouvoir profiter d’une crise. Ce qu’on a fait. J’aurais aimé pouvoir en profiter plus, honnêtement, car elle a été courte en même temps ; les banques centrales sont venues tellement rapidement refermer ça, que ça a duré quelques semaines. On a fait -30 % à la bourse en 30 jours, mais on a remonté par la suite.»

Est-ce qu’il y a une ou des cartes que vous auriez aimé mieux jouer ?

«On regarde par exemple les titres technologiques, qui ont eu une réaction à la hausse très forte pendant ces confinements-là. Il y a une numérisation de l’économie, alors c’est de s’ouvrir sur de nouveaux modèles d’affaires qui viennent bousculer les modèles d’affaires traditionnels.»

Vous la voyez quand, la reprise économique au Québec, quel est votre pronostic?

«Quand on regarde nos projections officielles, on prévoit une réouverture et atteindre des niveaux du PIB pré-COVID, je dirais à peu près, disons fin 2021, début 2022, pour le Québec et le Canada. Le Québec avant le Canada, un petit peu plus tôt, car le Canada a encore le secteur pétrolier qui, lui, mine sa performance globale. Plus tôt que le Québec, je dirais le troisième trimestre pour les États-Unis parce qu’ils ont un plan de vaccination quand même qui est assez rapide. Ils ont des stimuli fiscaux, un plan de 1,9 trillion qui est lancé par l’administration Biden. Ça, ça va quand même jouer en leur faveur.»

Est-ce que la Caisse pourrait être plus transparente quant au risque dans certains placements privés comme la cimenterie McInnis ?

«Je pense que je suis assez transparent quand je parle aux gens de ce qu’on voulait faire. Quand on regarde une société comme McInnis, vous savez, on regarde souvent à travers la lentille, les placements de la Caisse au Québec sont ses meilleurs placements... Il y a certaines exceptions, pour McInnis, vous avez vu cette année, on réussit à la fin... Je suis d’accord avec vous, on n’aurait pas dû se retrouver à la fin opérateur d’une cimenterie. Je l’ai mentionné plusieurs fois.

Puis la Caisse ne gère pas ces sociétés-là, on est un investisseur, mais quand la société ne performe plus, bien là, on s’implique pour trouver une solution. Dans le cas de McInnis, c’était une solution pratiquement inespérée, en pleine COVID, on a trouvé le meilleur opérateur pour ça [la firme brésilienne Votorantim]. Au lieu d’avoir un actif seul déficitaire, on est maintenant au sein d’une coentreprise qui a un opérateur stratégique qui fait de l’argent depuis 100 ans dans les cimenteries. On est au sein d’une coentreprise qui est maintenant très profitable.»