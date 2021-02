Évitez la frénésie du marché immobilier et emménagez dans la propriété de vos rêves grâce à une maison usinée!

Présenté par

Opter pour la construction d’une résidence neuve est un gage de tranquillité d’esprit. Et lorsqu’il s’agit d’une maison usinée PRO-FAB, les avantages se multiplient! Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que plusieurs se tournent vers ce type de propriété pour installer leur nid douillet.

Les constructions neuves sont populaires au Québec : c’est l’occasion pour les propriétaires de s’établir dans une maison sur mesure, à leur goût. Ils peuvent choisir un plan parmi près de 200 existants et avoir la possibilité de déterminer les matériaux de finition et ainsi donner le ton à chaque pièce. Ils évitent de ce fait les surprises d’une vieille construction et n’ont pas à faire de rénovation à court terme.

Tandis que certains optent pour un chantier traditionnel, de plus en plus de gens choisissent une maison usinée comme celles de PRO-FAB et se prévalent d’une foule d’avantages, dont celui de profiter de la meilleure qualité qui soit et de profiter d’un service-conseil exceptionnel offert par une équipe complète de technologues, de cuisinistes et de designers.

Vous hésitez encore? Voici qui vous convaincra!

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES INÉGALÉS AVEC UNE MAISON USINÉE

L’univers des habitations fabriquées en usine a beaucoup évolué grâce aux avancements technologiques et à l’utilisation de matériaux de qualité. Si bien que ce type de résidence représente désormais un achat immobilier sûr qui n’a rien à envier aux constructions dites traditionnelles.

1- Livraison plus rapide

Il ne suffit que d’un délai d’environ de 8 à 12 semaines avant que vous puissiez emménager dans votre maison modulaire, et ce, à partir du moment de la livraison sur la fondation.

Invitant, n’est-ce pas?

2- À l’abri du mauvais temps

PRO-FAB est en mesure d’offrir une livraison en tout respect de la date prévue puisque la construction des maisons se déroule à l’abri des intempéries.

Tempête de neige, de pluie, de vent ou encore canicule extrême n’ont donc aucun effet sur la livraison, puisque les travailleurs et les matériaux ne sont pas à la merci de la météo.

Getty Images/iStockphoto

3- Des prix compétitifs

Un contrôle rigoureux de la production en usine et des échéanciers permettent à l’entreprise québécoise d’offrir des prix très compétitifs.

4- Se sentir en confiance du début à la fin

Choisir PRO-FAB, c’est s’entourer d’une équipe de confiance dès le départ.

À cet égard, un responsable de la relation avec le client est attribué à chaque projet et veille à son bon déroulement. Un inspecteur s’occupe également de la bonne gestion du chantier jusqu’à ce que la maison soit prête.

C’est rassurant!

Getty Images/iStockphoto

Choisissez 30 ans d’expertise

Récipiendaire de plusieurs prix d’excellence au fil des années, PRO-FAB s’est taillée une place de choix dans l’industrie de la construction d’habitations modulaires au Québec et en Ontario.

Outre ses maisons abordables et de qualité, le leader québécois se distingue par son intégrité, sa fiabilité et sa passion pour l’immobilier.

Vous aimeriez profiter de tous les avantages d’une maison usinée? Rendez-vous à profab.ca et accédez enfin à la propriété de vos rêves !