VERMEERSCH GAUTHIER, Rita



À Longueuil, le 25 février 2021, à l'âge de 89 est décédée Madame Rita Gauthier, épouse de feu Yvon Vermeersch.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Chantale), Yvan (Gisèla) et Jean-Guy (Chantal), ses petits-enfants Nicolas, Sabrina (Hugo), Sédrik (Daphné), Xavier, Yann (Stéphanie), Francis, Kim (Marie-Julie), ses trois arrière-petits-enfants Lucas, Maëlle et Leslie, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une webdiffusion en direct du service funéraire sera disponible le dimanche 14 mars à 11h. Vous êtes invité à y assister en cliquant sur "Captation des Rituels".