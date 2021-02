Golden Globes 2021: la soirée en chiffres

À la veille de la cérémonie des Golden Globes, voici ce qu’il faut savoir de la soirée de dimanche qui s’annonce, comme tous les ans, riche en surprises de toutes sortes.

78 fois

Il s’agit de la 78e édition des prix remis par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Derrière ce nom se cachent 87 journalistes étrangers travaillant à Los Angeles. Cette année, le «Los Angeles Times» s’est intéressé de près à la composition de cette association, notant qu’aucune personne noire n’en est membre.

3944 kilomètres

C’est la quatrième fois que Tina Fey et Amy Poehler officieront à titre de maîtres de cérémonie. Mais cette année, COVID oblige, les deux femmes seront séparées par 3944 kilomètres, soit le continent entier. La première sera dans la salle Rainbow du Rockefeller Center tandis que sa complice se tiendra au Beverly Hilton, l’hôtel où se déroule habituellement la soirée.

83 ans

Jane Fonda, 83 ans, recevra cette année le prix Cecil B. DeMille pour l’ensemble de sa carrière. L’actrice et activiste a remporté pas moins de sept Golden Globes et deux Oscars depuis ses débuts.

3 réalisatrices

Cette année, trois des cinq réalisateurs nommés dans la catégorie correspondante sont des femmes, du jamais vu! Il s’agit d’Emerald Fennell pour «Une jeune femme pleine de promesses», Chloé Zhao grâce à «Nomadland» et Regina King derrière «One Night in Miami».

21 000 $ US

Un total de 26 statuettes seront remises lors de la cérémonie. Au total, la fabrication de ces trophées en zinc et en marbre, recouverts d’or, a coûté 21 000 $ US. C’est la compagnie Society Awards, située à Grove, une petite ville de l’Oklahoma, qui s’occupe de la fabrication, chaque statuette étant moulée, taillée et polie par pas moins de six personnes passant un total de 12 à 20 heures.

24 et 26 ans

Chaque année, les ambassadeurs des Golden Globes remettent les prix aux gagnants. Si l’on ne sait pas encore quelle forme prendra la plus récente remise des statuettes, on sait que les ambassadeurs sont Jackson, 24 ans, et Satchel, 26 ans, les enfants de Spike Lee.

100 prises

Charles Dance, l’acteur qui incarne le magnat William Randolph Hearst dans «Mank» de David Fincher, a révélé qu’une scène avait été tournée plus d’une centaine de fois par le cinéaste avant qu’il soit satisfait. Il s’agit d’un moment dans lequel Gary Oldman, qui tient le rôle d’Herman J. Mankiewicz, scénariste de «Citizen Kane», arrive chez le millionnaire complètement saoul. Apparemment, toujours d’après Charles Dance, Gary Oldman n’aurait pas manqué de faire connaître son exaspération à David Fincher.

600 auditions

Sacha Baron Cohen a fait passer pas moins de 600 auditions à de jeunes actrices avant de choisir Maria Bakalova pour tenir le rôle de Tutar, la fille de Borat dans «Borat Subsequent Moviefilm», récipiendaire de trois citations.

Les nominations par distributeur

Netflix: 22

Amazon Studios: 7

Focus Features: 5

Searchlight Pictures: 5

Sony Pictures Classics: 5

Walt Disney Studios Motion Pictures: 5

Les 10 films les plus nommés