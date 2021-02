Jarred Tinordi réclamé par les Bruins

Le défenseur Jarred Tinordi tentera maintenant de saisir sa chance avec les Bruins de Boston, qui l’ont réclamé au ballottage samedi.

• À lire aussi: LNH: 9 cibles potentielles pour une transaction

• À lire aussi: Ski cross : podium inattendu pour un athlète de Mont-Tremblant

L’arrière de 29 ans n’a disputé que sept matchs cette saison avec les Predators de Nashville. Il a été blanchi à chaque fois de la feuille de pointage et a enregistré un différentiel de -1 en plus d’écoper de 4 minutes de pénalité.

L’ancien choix de première ronde du Canadien de Montréal en 2010 (22e au total), a joué 35 matchs avec les Predators au cours des deux dernières saisons. L’an dernier, il avait cumulé cinq points (un but et quatre aides) en 28 rencontres et présenté un différentiel de -1.

Après avoir fait ses débuts dans la LNH avec le Tricolore en 2012-2013, Tinordi était passé aux Coyotes de l’Arizona en 2015-2016 avec qui il n’a finalement disputé que sept matchs.

«Un dur coup» pour les Sabres

Les Sabres de Buffalo seront privés de leur gardien Linus Ullmark pour au moins un mois en raison d’une blessure au bas du corps.

«C’est un dur coup, a réagi l’entraîneur-chef des Sabres Ralph Krueger, samedi, cité sur le site web de la LNH. Dans le meilleur scénario, il sera de retour dans un mois. C’est une perte énorme à ce point-ci dans notre saison.»

Ullmark, qui a participé à 12 matchs des Sabres cette saison, s’est blessé durant la première période, jeudi, lors d’un match contre les Devils du New Jersey. Le gardien suédois, habituellement secondé par Carter Hutton, a conservé une fiche de 5-4-2 et une moyenne de buts alloués de 2,44 depuis le début de la campagne.