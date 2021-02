La Caisse et WeWork, c’est de l’histoire ancienne

La Caisse de dépôt et placement abandonne le partenariat immobilier qu’elle a créé en 2019 avec WeWork, dans lequel elle devait investir jusqu’à 1,3 milliard $.

« Ce partenariat-là est, je vous dirais, de l’histoire ancienne. C’est mis derrière nous », a confié cette semaine au Journal le président et chef de la direction de la Caisse, Charles Emond.

« Je pense qu’on est passés à autre chose, a-t-il ajouté. La société [WeWork] elle-même est passée à travers sa propre zone de turbulence. »

Environ 85 M$ US investis

En mai 2019, la société mère de WeWork, The We Company, et la Caisse avaient annoncé la création de la « plateforme » immobilière ARK. Par le biais de cette entité, les deux partenaires devaient investir conjointement dans des projets immobiliers où WeWork jouait un rôle de locomotive, principalement aux États-Unis.

Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse, n’a effectué que deux investissements d’une valeur totale d’environ 85 millions $ US (environ 108 M$ CA) dans le cadre du partenariat : l’un à Austin, au Texas, et l’autre à San Francisco.

Échec spectaculaire

Rappelons que quelques mois après la création d’ARK, WeWork a raté son entrée en Bourse, les investisseurs s’inquiétant de la fragilité du modèle d’affaires de l’entreprise de location d’espaces de travail partagés. Cet échec spectaculaire avait entraîné le départ du fondateur de WeWork, Adam Neumann.

Vendredi, la société japonaise SoftBank, un important actionnaire de WeWork, a annoncé la conclusion d’un accord en vertu duquel M. Neumann recevra, selon des médias, près de 500 M$ US (637 M$ CA) pour sa participation dans l’entreprise.

Ciment McInnis

Dans l’entrevue qu’il a accordée au Journal, Charles Emond a par ailleurs assuré qu’il n’était pas déçu que la Caisse n’ait pas réussi à se retirer complètement du fiasco de Ciment McInnis.

L’automne dernier, Votorantim a acheté la cimenterie gaspésienne dans le cadre d’une transaction où la Caisse deviendra actionnaire des activités canadiennes du géant brésilien.

« C’est probablement le meilleur scénario qu’on pouvait envisager », a soutenu M. Emond.

« On prend un actif qui était seul, qui devait se battre dans le marché contre un oligopole, et on le met dans une coentreprise avec [Votorantim], a-t-il précisé. Donc, au lieu d’avoir une participation importante dans un actif qui perd de l’argent, là on a 17 % d’une coentreprise qui a quatre ou cinq actifs extrêmement profitables. »