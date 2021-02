Relâche: ils sortent la souffleuse pour rouvrir le mini-putt de Vanier

Il n’y aura pas de « popcorn gate » en plein air dans le secteur Vanier, mais une avalanche de birdies la semaine prochaine sur le seul mini-golf extérieur ouvert pour la relâche scolaire.

Sur un contraste blanc et vert, on voudrait bien entendre le légendaire Serge Vleminckx hurler avec fougue le trou d’un coup de Carl Carmoni.

À défaut d’une description endiablée, les familles pourront à tout le moins s’amuser en jouant au mini-putt à l’extérieur.

Ajouter une activité

En hiver et avec la pandémie qui freine encore les rassemblements, les propriétaires voulaient ajouter une activité à la liste plus courte qu’à l’habitude. Si le cinéma n’est pas dans vos cordes, un 18 trous avec tuque et mitaines pourrait égayer votre journée.

« On l’a déneigé avec la souffleuse ! Les temps sont difficiles et on veut que les gens puissent avoir du plaisir », mentionne Stéphane Bonneau. Afin de faire un peu de promotion en vidéo, un ami a même réalisé un « birdiiiiiiiiiie » à travers les quelques traces de neige toujours visibles dans l’allée.

Photo Stevens LeBlanc

En famille

En quelques instants, vous pourrez donc revivre des noms évocateurs comme le totem, le hockey, la croix, la rivière, le monstre ou le zigzag.

Père de trois enfants, M. Bonneau entend faire participer sa progéniture au projet. « Ils ne le savent pas, mais j’espère qu’ils vont aider quand nous serons ouverts ! On souhaite une météo favorable », a-t-il ajouté.

L’équipe a même lancé un concours sur les réseaux sociaux afin de faire gagner des parties gratuites aux visiteurs.

L’ouverture aura lieu aujourd’hui, et l’expérience hivernale prendra fin le 7 mars. Si la neige ne brouille pas les plans, le site sera accessible de 10 h à 16 h.

Le coût d’entrée est de 8 $ pour les adultes et 7 $ pour les enfants.