Les Flames gagnent et viennent chauffer le Canadien

Fouettés par la dégelée subie jeudi face à ces mêmes Sénateurs, les Flames de Calgary ont pris une douce revanche, samedi après-midi à Ottawa, en s’imposant par le pointage de 6 à 3.

Les Flames ont tôt fait de sonner la charge avec trois buts sans réplique, en un peu plus de 11 minutes, pour entamer la rencontre. Juuso Valimaki, Mikael Backlund et Elias Lindholm ont ainsi donné les devants à la formation de Calgary.

En l’emportant, les Flames ont porté leur fiche à 10-10-2 depuis le début de la saison. Ils comptent 22 points au classement après 22 matchs, ce qui leur confère le cinquième rang de la section Nord, tout juste derrière le Canadien de Montréal (22 points en 19 matchs avant le match de samedi soir face aux Jets).

Pour les Sénateurs, qui avaient vaincu les Flames par la marque de 6 à 1 jeudi, il s’agit déjà d’une 15e défaite cette saison. Malgré le revers de son équipe, Brady Tkachuk a profité de la rencontre de samedi pour inscrire son neuvième but de la campagne tandis que le défenseur québécois Thomas Chabot a récolté deux mentions d’aide. Chabot a toutefois présenté un différentiel de -4 dans cette partie.

Trois points pour Backlund

Chez les Flames, Backlund a complété sa journée de travail avec trois points, ayant aussi été complice sur les buts d’Andrew Mangiapane et de Matthew Tkachuk. L’autre buteur des Flames a été Sean Monahan.

Devant le filet, le club de Calgary était toujours privé de Jacob Markstrom, blessé au haut du corps. David Rittich a bien fait en repoussant 31 des 34 rondelles dirigées vers lui.

Après avoir alloué six buts sur 33 tirs, le gardien des Sénateurs Matt Murray a pour sa part été remplacé par l’auxiliaire Joey Daccord en troisième période. Ce dernier a été parfait sur cinq lancers.

Jeu blanc de Brian Elliott à Buffalo

Brian Elliott a repoussé les 23 tirs des Sabres, samedi après-midi à Buffalo, pour aider les Flyers de Philadelphie à signer une victoire de 3 à 0.

Il s’agissait d’un deuxième blanchissage cette saison pour le gardien de 35 ans et d’un 42e en carrière.

Les Flyers profitaient du retour dans leur formation des attaquants Jakub Voracek, Oskar Lindblom et Scott Laughton, qui ont finalement complété le protocole de la COVID-19 de la LNH. Laughton a souligné son retour au jeu en marquant son cinquième but de la saison, aidé de Lindblom et de Voracek.

Sean Couturier et Shayne Gostisbehere ont été les autres marqueurs pour les Flyers.

Pour leur part, les Sabres ont dû se débrouiller pour un deuxième match consécutif sans leur joueur-étoile Jack Eichel, qui est incommodé par une blessure au bas du corps.

Par ailleurs, en l’absence du gardien Linus Ullmark, qui ratera au moins un mois en raison d’une blessure au bas du corps, le filet des Sabres a été confié à Carter Hutton. Alors qu’il en était à un troisième départ seulement depuis le début du mois de février, ce dernier a cédé trois fois sur 39 tirs.

Le défenseur Rasmus Ristolainen en était à un premier match depuis le 31 janvier après avoir contracté la COVID-19. Jeff Skinner a également réintégré la formation des Sabres après avoir été laissé de côté lors des trois derniers matchs.

Les Capitals démontrent leur profondeur

À Newark, les Capitals de Washington ont obtenu une cinquième victoire en sept matchs en disposant des Devils du New Jersey par la marque de 5 à 2.

Malgré ce gain des visiteurs, Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom ont étrangement tous deux été blanchis de la feuille de pointage.

Les Capitals ont pris les choses en main dès la première période en marquant trois buts en 10 minutes. Garnet Hathaway, Daniel Sprong et Lars Eller ont tour à tour secoué les cordages pour donner une avance de 3 à 0 à leur équipe.

Nico Hischier a répliqué en avantage numérique avant la fin de l’engagement et Pavel Zacha a réduit à nouveau l’écart en deuxième période. Jakub Vrana est venu couper les jambes des Devils en milieu de troisième période en marquant son sixième but de la saison. Nic Dowd a ensuite complété le travail dans un filet désert.