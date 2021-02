Lowe’s abandonne le programme Air Miles

Le géant Lowe’s, propriétaire ici des enseignes RONA et Réno-Dépôt, a récemment largué le programme de récompense Air Miles.

La chaîne américaine de quincailleries et de matériaux de construction a mis un terme à cette collaboration au début du mois de février.

RONA était partenaire d’Air Miles au Québec depuis 1992. En 2004, l’entreprise avait étendu ce programme dans tous ses magasins au Canada.

Cette offre de fidélité permettait aux consommateurs d’accumuler des points lors d’achats et de les échanger contre des récompenses. Le client recevait 1 mille Air Miles pour chaque tranche d’achat de 20 $ avant taxes.

Réno-Dépôt était partenaire d’Air Miles depuis 2019. L’enseigne avait également utilisé ce programme de 2007 à 2013.

Programme VIPpro

« Nous avons décidé de mettre fin à notre participation [...] dans le but de miser sur d’autres programmes offrant de la valeur à nos clients au quotidien, notamment par le biais de prix attrayants à tous les jours, d’offres personnalisées et de notre nouveau programme VIPpro », a indiqué dans un courriel la porte-parole de Lowe’s Canada, Valérie Gonzalo.

Ce nouveau programme a été lancé à l’automne à travers le Canada. Il permet aux entrepreneurs « d’avoir accès aux mêmes rabais et privilèges partout dans le réseau de magasins corporatifs » de la compagnie.

Offres personnalisées

Pour les particuliers, la chaîne dit miser dorénavant sur « des prix attrayants à tous les jours et davantage d’offres personnalisées ».

Depuis le 1er février, il n’est également plus possible de réaliser l’achat de produits chez les enseignes RONA et Réno-Dépôt avec des points Air Miles.

Lowe’s était partenaire d’Air Miles depuis 2015, soit avant l’acquisition de RONA en 2016 pour 3,2 milliards $.

Au Canada, Lowe’s compte 470 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants sous différentes enseignes, dont Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber.