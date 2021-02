Ma vie en films: Marc Labrèche s'imagine en «héros de Bollywood»!

Au cinéma, il est la voix de Klaus dans le film d’animation «Félix et le trésor de Morgäa», en salle depuis vendredi. À la télévision, il officie actuellement à la barre de l’émission culturelle «Cette année-là». L’incontournable animateur et acteur Marc Labrèche se prête donc, avec tout l’humour et le sérieux qui le caractérisent, à notre questionnaire sur le septième art.

Marc, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

J’ai l’impression d’être «décryogénisé» tellement ça date. «Ben-Hur», peut-être? En tout cas, c’était une grosse et longue séance, en CinémaScope, avec entracte. Je devais y être avec mon père qui, durant son jour de garde avec moi, le dimanche, résumait invariablement la journée en trois activités: «bruncher» chez tante Myrette, m’emmener au cinéma puis me reconduire au pensionnat. Ma culture cinématographique s’est construite à la petite semaine, essentiellement autour des films de Fernandel et de Bruce Lee. Ce qui fait qu’aujourd’hui, mes techniques de combat se résument à exécuter des vrilles sino-américaines époustouflantes en affichant une belle dentition méditerranéenne.

Votre premier film marquant?

J’hésite entre «Mary Poppins» et «Peau d’Âne». Deux souvenirs très virils. Ce serait ensuite les films américains des années 1970, dont les premiers d’Al Pacino: «Un après-midi de chien», «Serpico» et, évidemment, «Le Parrain». Les films de Werner Herzog, «Fitzcarraldo» avec Klaus Kinski. Ceux de Truffaut. Les films «Soleil vert», «Harold et Maude» (tous les films de Hal Ashby), les films de Kubrick, «Voyage au bout de l’enfer», «Taxi Driver» et les films de Scorsese... rien de bien original. «La ballade de Narayama» m’a aussi beaucoup touché.

Et un plus récent?

Dernièrement, mon redoutable psy - fin cinéphile à ses heures - m’a suggéré «Capharnaüm», Prix du jury à Cannes en 2018, que j’ai adoré et qui m’a bouleversé. Il faudra que je lui demande pourquoi la semaine prochaine.

Un film qui vous a traumatisé, enfant?

La série La «Planète des singes». Mais mon traumatisme était un traumatisme heureux; j’adore les romans d’anticipation et j’adore les singes. J’étais traumatisé, mais le sourire aux lèvres. Je n’ai pas changé depuis.

Êtes-vous aussi optimiste en ce qui concerne l’avenir du cinéma et de la culture en général?

Je suis optimiste dans le sens d’une diffusion plus démocratique à la télévision comme, par exemple, celle «La face cachée de la lune» à Télé Québec. Il y a des captations vidéo de spectacles aussi. Tout cela n’est pas l’idéal. Mais des livres continuent à s’écrire, des chansons à se composer, des scénarios à s’écrire et même à se tourner. Je préfère voir le verre à moitié plein. Il y a peut-être également une occasion à saisir pour redéfinir et représenter ce qui est à faire. J’ose croire que les ministères de la culture de nos gouvernements vont avoir les coudées un peu plus franches pour aider certaines compagnies et certains créateurs et projets en espérant que ce soit de l’acquis. [...] Il y a peut-être même des jeunes qui vont découvrir le théâtre par la télévision, si elle se préoccupait d’en diffuser un petit peu plus, si Radio Canada tenait son mandat de rôle culturel.

Votre premier «kick» au grand écran?

J’hésite entre Catherine Deneuve dans «Peau d’Âne» et Zira dans «La Planète des singes». Deux femmes sensibles et volontaires, l’une blonde et diaphane, l’autre plutôt brune et velue, opposées mais irrésistibles.

Le rôle qui est fait pour vous, mais qu'on ne vous a jamais proposé?

Un héros de Bollywood! Pourquoi pas?