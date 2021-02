Pénurie de médecins de famille dans les régions du Québec

La pénurie de médecins de famille se fait de plus en plus ressentir dans les régions du Québec.

Par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, le nombre de nouveaux médecins représente environ 50% du nombre requis pour pourvoir tous les postes.

«On a des départs à la retraite, on doit gérer des congés de maternité et de maladie. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés parce qu’on recrute en deçà de nos besoins initiaux», mentionne le docteur Jean-Yves Boutet, président de l’Association des médecins omnipraticiens du nord-ouest du Québec, qui était de passage à LCN.

En plus, depuis le début de la pandémie, la tâche est différente puisque ces médecins sont souvent appelés à effectuer du travail de première ligne.

Problème d’attractivité pour les régions

Dans quelques cas, les villes ou les employeurs doivent même aider les autres membres de la famille du médecin à trouver un emploi pour réussir à les convaincre de venir s’installer en région.

«Souvent, nos médecins ont des conjoints et des fois, les conjoints ont des travaux qui ne s’allient pas vraiment avec un travail en région périphérique», rappelle Jean-Yves Boutet.

Augmentation du nombre d’étudiants en médecine

Selon le docteur Boutet, les universités devraient accepter plus d’étudiants en médecine parce que de nos jours, on a besoin de plus de main-d’œuvre pour réaliser le même travail qu’auparavant.

«Il y a un changement générationnel: on tient à avoir un équilibre entre le travail et le reste de nos vies», dit le médecin qui était de passage à LCN

«On se doit de réagir rapidement maintenant parce que si on ne fait rien, dans 5 à 10 ans, ça va être horrible parce que nous avons une population qui est vieillissante», avance M. Boutet.