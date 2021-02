Tyson Hinds donne la victoire à l’Océanic en prolongation face aux Voltigeurs

RIMOUSKI | Le défenseur Tyson Hinds a marqué en prolongation pour concrétiser la remontée de l’Océanic qui a inscrit trois buts sans réplique en route vers un gain de 3-2 face aux Voltigeurs de Drummondville, ce samedi après-midi, dans l’environnement protégé du Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Xavier Cormier a créé l’égalité 2-2 avec son 2e but de la rencontre alors que l’Océanic avait retiré son gardien de but avec 1 minute 16 secondes à faire à la troisième période, qui a été totalement dominée par la troupe de Serge Beausoleil. «C’était inacceptable, la façon dont nous avons joué en première période. Nous voulions mieux faire pour monsieur Tanguay [Maurice]. Nous avons bien rebondi en 2e et en 3e», a commenté Xavier Cormier.

«Nous sommes revenus dans le match pour aller chercher une belle victoire. À partir de la 2e période, nous étions beaucoup plus sur la rondelle. Notre premier trio a été dominant et Nathan Ouellet a connu une bonne sortie comme défenseur. Gaudio a offert toute une séquence individuelle et c’est indéniable que nous n’aurions pas pu remporter ce match sans notre gardien», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Très mauvaise première période

L’Océanic a connu l’une de ces pires périodes cette saison en première. Les Voltigeurs ont dominé l’engagement d’un bout à l’autre pour prendre les devants 2-0, en plus de frapper deux poteaux. Luke Woodword (2e) a complété un bel échange à trois avec Jérémy Lapointe et William Dufour pour donner les devants aux Voltigeurs. Le défenseur Drew Madigan a inscrit son premier but en carrière sur un tir qui a dévié.

La deuxième période a été bien meilleure pour l’Océanic, qui a mieux joué défensivement, en plus de générer plus de chances de marquer. Xavier Cormier (5e) a réduit l’écart à un but en début d’engagement sur un deuxième effort après avoir été frustré à bout portant par le gardien adverse. Zachary Bolduc et Jérémie Biakabutuka étaient complices. Les deux gardiens ont effectué des arrêts clés sur des tirs à bout portant en fin de période. D’abord Audet sur Charles-Antoine Dumont, puis Lepenna face à Samy Paré.

L’Océanic a créé l’égalité en toute fin de rencontre lorsque la passe de Cormier devant le filet a dévié sur un défenseur des Voltigeurs qui surveillait Ludovic Soucy.

En bref

Le défenseur de 19 ans Philip Casault était de retour au jeu pour l'Océanic. Mathis Gauthier, Frédéric Brunet et Alexandre Lefebvre ont été laissés de côté. Les joueurs de l’Océanic portent désormais un collant sur leur casque représentant un «M» qui soutient le logo de l’Océanic. Cette attention se veut une pensée pour Maurice Tanguay, décédé jeudi.

Les deux mêmes équipes s’affronteront à nouveau dimanche à 14h.