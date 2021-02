Judo: Frédérique Lavigne stagne depuis un an, faute d’entraînement

À 14 ans, bientôt 15, Frédérique Lavigne est un bel espoir du judo québécois, mais, depuis bientôt un an, elle ne progresse plus vraiment. Elle ne peut tout simplement plus s’entraîner comme elle en avait l’habitude.

« La dernière fois que j’ai pu faire un combat, c’était au début de l’année scolaire, on avait des bulles de quatre judokas. Je n’ai pas fait de combat depuis au moins trois ou quatre mois. »

C’est pour ça que quand le président de Judo Québec, Patrick Kearney, a fait une sortie en faveur de la reprise rapide des sports de combat après la relâche, elle a applaudi.

« Je suis vraiment contente que les dirigeants du judo prennent conscience [qu’on stagne]. J’espère que tout le monde sera au courant, ça pourrait nous aider. »

Pas de progrès

Avant que tout ne s’arrête en mars 2020, la Montréalaise était déjà qualifiée pour le championnat canadien chez les U16, sa catégorie, de même que chez les U18. C’est un rendez-vous qu’elle a manqué comme ses pairs.

Depuis, elle a l’impression de ne plus progresser, voire de reculer.

« Pour l’instant, j’ai l’impression que je fais du surplace ou que je régresse. Je ne progresse pas en tout cas, ça c’est sûr. »

« Je fais moins attention à mon poids. J’essaie actuellement d’en perdre parce que si ça reprend bientôt, je vais être un peu dans la m.... », dit-elle en riant.

Comme elle œuvre au sein d’un club, elle vit en plus la frustration de voir les judokas inscrits dans un programme sport-études poursuivre une certaine forme d’entraînement.

« Ils vont quand même au dojo, même s’ils ne peuvent pas s’entraîner, ils peuvent au moins faire du gymnase. »

Démotivation

Elle salue les efforts déployés par Judo Québec afin d’encadrer les athlètes. Elle dispose de trois séances vidéo par semaine de même que d’un plan d’entraînement de deux jours.

« Ça dure environ une heure et normalement je suis à l’entraînement au moins deux heures par séance et jusqu’à cinq fois par semaine. J’essaie de trouver ma motivation en voyant celle des autres. »

Mais elle admet que c’est difficile de garder l’intérêt sans des habitudes bien ancrées.

« S’il n’y avait pas de Zoom, je ne pense pas que je m’entraînerais. Mes parents me poussent un peu », concède-t-elle.

« Maintenant, je me prépare quelques minutes seulement avant mes rencontres Zoom. Je ne peux pas travailler mon cardio, et sur le plan musculaire je ne progresse plus. »

Ennui

En ne pouvant s’entraîner au dojo, il y a bien sûr tout le volet entraînement et discipline qui lui manque, mais l’aspect social n’est pas à négliger.

« Je m’ennuie de voir tout le monde, de l’ambiance qu’il y a au dojo. L’entraîneur est à distance, il ne peut pas me pousser comme si on était sur place. »

« Je commence à m’ennuyer de me battre parce que mon frère, ce n’est pas un partenaire de combat. »

Elle constate aussi qu’il est beaucoup plus facile d’être motivée quand on est entourée de personnes qui le sont aussi.

« Voir tout le monde sur place, ça encourage à en faire plus quand on est très compétitif comme moi. »

Découragement

Malgré tout, Frédérique Lavigne ne cède pas au découragement, même si elle a eu les bleus quand on a fermé le robinet après quelques semaines de reprise, l’automne dernier.

« J’avais surtout l’impression qu’on nous punissait parce que certains sports ont pu se poursuivre. Je me suis demandé pourquoi je ne faisais pas de la natation ou de la course. »

Elle a maintenant hâte de pouvoir empoigner un adversaire pour la première fois depuis longtemps.

« Je vais être tellement stressée. J’avais des compétitions chaque mois ou aux deux mois. Maintenant, je vais devoir recommencer à m’entraîner vraiment dur et je crois que ça va être le plus difficile parce que j’ai perdu de la masse musculaire et du cardio. »