Trois jeux coopératifs pour s'amuser en famille durant la relâche

C’est la relâche et l’on a envie d’aller dehors, mais si la météo ne collabore pas, on a des solutions pour vous.

Et celles-ci impliquent de travailler en équipe puisqu’on vous propose des jeux coopératifs, histoire que toute la famille puisse opérer de concert, de quoi resserrer les liens.

The Crew (En quête de la neuvième planète)

Photo courtoisie

3 à 5 joueurs

10 ans +

20 minutes

24,99 $

On embarque dans une exploration spatiale dont l’objectif est de retrouver une planète mystérieuse située aux confins du système solaire.

Il s’agit d’un jeu de pli. De kessé ? Un jeu de pli, ou, plus simplement, un jeu où tout le monde joue une carte et un joueur remporte la main. Le bridge est sans doute l’un des jeux de pli les plus connus.

Mais ici, c’est toute la tablée qui travaille ensemble parce que The Crew se décline en 50 missions qui deviendront de plus en plus difficiles à mesure que vous progresserez dans l’aventure.

Photo courtoisie

Chaque joueur aura un objectif à atteindre pour réussir la mission, soit amasser un certain nombre de mains de cartes d’une couleur donnée.

Il est donc impératif de bien communiquer afin que tout le monde puisse atteindre son objectif. Mais voilà, les communications sont normées dans ce jeu et on ne peut dire tout ce que l’on veut et comme on le veut.

Le principe est futé et intelligent et la courbe de progression, bien dosée.

Un peu comme dans les jeux vidéo où les premières quêtes servent à l’apprivoiser, les premières missions de The Crew nous permettent de prendre le jeu en main et d’assimiler ses règles assez simples.

C’est plutôt le principe et l’aspect communicationnel qu’il faudra apprivoiser, et c’est une belle épreuve pour tout

le monde.

Pandemic

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

8 ans +

45 minutes

59,99 $

Voilà un jeu qui est dans l’air du temps. Vous incarnez des scientifiques qui tentent de freiner la propagation mondiale de quatre virus.

En travaillant de concert, vous allez limiter l’apparition de nouvelles éclosions et être plus efficaces dans vos tentatives d’éradiquer les maladies.

Le jeu se déroule sur un plateau qui prend la forme d’une mappemonde et les joueurs pourront se déplacer d’une ville à l’autre. À son tour, chaque joueur pourra faire jusqu’à quatre actions, comme se déplacer, construire une station de recherche, traiter une maladie, faire partager des connaissances avec ses pairs (s’échanger des cartes) ou découvrir un remède.

La clé sera la bonne communication entre les joueurs afin que chacun d’eux puisse optimiser chacun de ses tours le mieux possible.

Photo courtoisie

Le jeu comporte des cartes qui seront défaussées à mesure qu’elles seront jouées. Ainsi, il faut décider du bon moment pour utiliser une carte liée à une ville du plateau parce qu’une fois jouée, elle ne reviendra pas.

Il y a une belle dose de tension dans le jeu avec l’apparition d’éclosions qui peuvent avoir un côté exponentiel, car la propagation a lieu dans les villes qui entourent celle initialement affectée quand elle atteint un certain stade d’infection.

Il s’agit de l’un des premiers jeux coopératifs à être apparus sur le marché et c’est encore l’un des meilleurs.

Kitchen Rush

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

12 ans +

30-45 minutes

79,99 $

Vous adorez le film Ratatouille ou vous dévorez les émissions de Gordon Ramsay ? Ce jeu est assurément pour vous.

On parle souvent de « thème plaqué » dans le monde des jeux de société. C’est ce qu’on dit quand un thème est plaqué sur une mécanique distincte et qu’il pourrait être différent sans changer l’esprit du jeu.

Ici, on reproduit parfaitement l’esprit d’une cuisine dans un restaurant quand les commandes s’empilent à heure de grande affluence. Tout est exacerbé par le fait que chacune des quatre rondes ne dure que quatre minutes et que vous devrez lancer votre chronomètre pour compter ces minutes.

On a donc un plateau de jeu qui représente une cuisine avec un bureau, des réserves d’aliments, un vaisselier, la plonge, les fourneaux, le maître d’hôtel et la zone de commande.

Les clients sont représentés par des cartes sur lesquelles on retrouve des plats qu’il faudra reproduire en allant chercher des aliments dans la réserve, des épices et en les cuisant aux fourneaux.

Les clients servis à la fin d’une manche vous donneront des points et de l’argent qui sera nécessaire pour payer les employés (des sabliers de 30 secondes, deux par joueur) et regarnir les réserves.

Les joueurs travailleront en équipe pour cuisiner et faire les courses. La reproduction d’une vraie cuisine fonctionne grâce aux sabliers. Une fois que l’un d’eux est placé sur une case, il doit y rester tant qu’il n’a pas fini de s’écouler.

Photo courtoisie

Et si l’on place un autre sablier sur une autre case, on ne peut plus accomplir l’action du premier sablier que l’on a placé.

La première partie est chaotique et rapporte peu de points et d’argent.

C’est là que l’on comprend que, comme en restauration, avant d’entreprendre une ronde de service, il faut se faire un plan de match en établissant qui servira quel client et dans quel ordre on devra acheter les ingrédients pour qu’il y en ait de disponibles lorsqu’on en aura besoin. Mais il faudra aussi penser à laver la vaisselle, sinon il n’y aura pas d’assiettes dans lesquelles servir les plats.

C’est un peu fou, excitant et parfaitement réaliste dans la façon de présenter la vie en restauration.