BOUCHARD, Régina, s.p.

En religion : Soeur Thomas-André



À la Maison mère des Soeurs de la Providence de Montréal, le 7 février 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée Soeur Régina Bouchard, fille de feu M. Thomas Bouchard et de feu Mme Lucia Lavoie.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil 2 soeurs : Aline et Thérèse, et 4 frères : René, Laurent, Henri et Gérard, ainsi que des neveux et nièces, parents et ami-e-s.L'exposition aura lieu le 1er mars 2021 à 12h30 à la chapelle:DE LA PROVIDENCE5655, RUE DE SALABERRYMONTRÉAL QC H4J 1J5Les funérailles suivront à 13h30 au même endroit. Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal QC H1N 1C7.